Promozione bipartisan. Pisano riscuote consensi. La Community esulta: "Scelto uno di noi"

LA SPEZIAUna promozione a tutto tondo, dal mondo economico così come da quelli sindacale e politico. La scelta del Mit di puntare su Bruno Pisano per la presidenza dell’Adsp del mar ligure orientale, in attesa dell’intesa delle Regioni e del sì di Camera e Senato, ha raccolto consensi unanimi. L’imprenditore presidente ha raccolto proprio dal mondo economico le congratulazioni più ampie. In primis dalla Community portuale, che dopo l’uscita di scena di Salvatore Avena, ha concentrato i suoi sforzi per promuovere Pisano. Nell’augurare "una nuova stagione di affermazione del porto spezzino", e nel ringraziare la Montaresi, la Community evidenzia che "il fatto che sia stato scelto ’uno di noi’ e che il viceministro Rixi non solo abbia voluto consultarci ma abbia anche dato seguito concreto alla condivisione con noi, rappresenta un segnale importante e una iniezione di fiducia sul futuro del porto". Alessandro Laghezza, presidente degli spedizionieri, evidenzia che Pisano è atteso da "sfide importanti, che siamo certi saprà affrontare con determinazione e professionalità, nel segno della collaborazione con tutta la comunità portuale". Anche la politica si è sperticata in complimenti bypartisan. Nel centrodestra, Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici e dato per mesi come possibili outsider alla corsa per la presidenza, nel congratularsi con Pisano ne evidenzia "la sua esperienza di operatore portuale, garanzia di risultati. Dovrà vestire l’abito dell’amministratore pubblico con un ruolo politico di pianificazione per la realizzazione di importanti opere pubbliche e per sviluppare al meglio il rapporto tra le due città e province con i due porti". Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, è stato tra i primi a commentare, sottolineando che la designazione di Pisano "rappresenta un passaggio importante per il futuro. La sua esperienza e la profonda conoscenza del settore doganale saranno certamente un valore aggiunto per un sistema portuale che guarda al futuro con ambizione e concretezza". Commenti positivi anche da sinistra, con il gruppo di LeAli a Spezia Avs che confida in Pisano per "garantire il giusto livello di autonomia e indipendenza nella nuova governance e nelle scelte strategiche che l’Ap dovrà portare avanti nell’interesse della comunità spezzina nel suo complesso: auspichiamo un costante rapporto di confronto e partecipazione". Anche dal Parlamento la soddisfazione pare elevata. Per la deputata di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia "la scelta di una figura di prestigio come Pisano conferma l’attenzione che l’esecutivo riserva a un settore chiave per la crescita del Paese. Un professionista del settore, un profondo conoscitore del porto della Spezia e delle sue dinamiche". Per la senatrice leghista Stefania Pucciarelli la scelta "risponde concretamente alle istanze del territorio", mentre per la senatrice Raffaella Paita di Italia Viva, Pisano è una "persona di grande equilibrio, capace e competente".

mat.mar.