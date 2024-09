Approvato il progetto definitivo per il nuovo tempio crematorio

La Spezia, 2 settembre 2024 – Un nuovo tempio crematorio sorgerà all'interno del cimitero dei Boschetti. Il Comune ha approvato oggi il progetto definitivo.

“L'ultimo saluto ai propri cari è un momento di grande significato per ogni cittadino – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , un gesto che esprime rispetto e affetto verso chi non è più con noi. Per questo, come Amministrazione, intendiamo realizzare una struttura più moderna ed efficiente, rispondendo alle esigenze di chi sceglie la cremazione per onorare i propri defunti. L'approvazione di questo progetto rappresenta un concreto passo avanti verso la sua realizzazione ed è solo una delle tante iniziative che abbiamo intrapreso per migliorare i servizi cimiteriali”.

La nuova struttura sarà realizzata con il sistema di partenariato pubblico privato che prevede progettazione, costruzione a carico del soggetto privato, quindi a costo zero per il Comune, che manterrà comunque il controllo dell’impianto e delle tariffe per la cremazione. I lavori saranno realizzati dalla società Tempio Crematorio la Spezia Srl che fa capo al Gruppo Altair, leader in Italia nel settore delle cremazioni. La società si occuperà quindi della costruzione e della gestione dell’impianto per una durata di 27 anni.

Il nuovo impianto sorgerà in un’area dismessa a ridosso del perimetro Nord cimiteriale per una superficie totale di 5.200 metri quadrati. Il progetto oltre alla costruzione del tempio prevede anche la valorizzazione di questa porzione di territorio tramite la realizzazione un’area verde e due aree parcheggio.

L’impianto sarà inserito in un contesto quanto più possibile accogliente e funzionale che prevede un percorso pedonale inserito nel verde, un impianto di illuminazione, spazi per la vendita di fiori, parcheggi e un’area verde e una zona ristoro. Il costo del progetto e di oltre 5 milioni di euro.

E l’assessore Giulio Guerri sottolinea: "Quello di oggi è un altro passo avanti verso la realizzazione di un'opera molto importante, che rappresenta uno degli obiettivi del processo di rinnovamento e la modernizzazione dei nostri servizi cimiteriali".