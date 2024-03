Progettazione e costruzione. Spezia capitale della nautica. Arriva il Blue Design Summit

Quattro giorni dedicati al design, alla progettazione, alla costruzione e al refitting di superyacht. Un evento che non vuole essere solo ’Business-to-business’, ma che si propone come un vero e proprio summit di settore in grado di chiamare a raccolta per un confronto sui temi più attuali ed urgenti i protagonisti di tutta la filiera a livello nazionale e internazionale. È il “Blue Design Summit“, evento che si terrà alla Spezia dal 15 al 18 maggio, e che si propone di diventare un appuntamento fisso nel panorama della nautica. Nella città che è capitale italiana della cantieristica, arriva un evento di portata internazionale. Organizzatori dell’evento sono Promostudi, la fondazione che da anni coordina e gestisce il Campus universitario della Spezia – presso il quale si svolgono corsi di laurea triennali e magistrali dell’Università di Genova con spiccate attitudini alla nautica – e Clickutility Team, società leader nell’organizzazione di eventi ’b2b’, mentre i promotori coinvolti nell’iniziativa sono Miglio Blu-La Spezia Nautical District, Comune della Spezia, Regione Liguria, Confindustria La Spezia, Camere di Commercio Riviere di Liguria, Cna La Spezia, Propeller Club Port of La Spezia, UniGe, Confindustria nautica, e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. In attesa della defizione dei relatori, già definito il calendario dell’evento, nel quale troveranno posto due giornate di sessioni tematiche frontali e talk show precedute da un convegno istituzionale, eventi networking serali in diverse location del golfo, di Sarzana e Luni. Tra le iniziative, anche il ’Miglio Blu Design Award’, con riconoscimenti a selezione aperta ed indipendente da parte di una giuria di designer, giornalisti ed esperti del settore.

Tra i temi che saranno affrotati nel corso della quattro giorni di incontri e conferenze, la progettazione e la costruzione del superyacht, la tavola rotonda “Design for sustainability: soluzioni e innovazioni tecnologiche“, l’incontro “Luxury cruise o superyacht“. Il primo giorno è previsto inoltre un evento in cui i protagonisti del mondo dello yachting incontreranno l’università.

Matteo Marcello