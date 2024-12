"Professionalità e umanità nello staff di ginecologia dell’ospedale Sant’Andrea"

"Grande professionalità e umanità nello staff medico del Sant’Andrea". A raccontarlo è Veronica Laringi: "A volte assistiamo a episodi di malasanità – scrive – invece volevo segnalare un episodio di buona sanità: sono stata operata dal dottor Sanguinetti primario di Ginecologia dell’ospedale Sant’ Andrea di Spezia. Volevo ringraziarlo per la sua grande professionalità ed umanità, mi ha seguito durante la fase pre operatoria e post operatoria. Volevo ringraziare tutto lo staff medico dottoressa Valente, dottoressa Angeloni e dottor Monti, lo staff infermieristico e tutti gli Oss, che lavorano con grande umanità e spesso si trovano a svolgere il loro lavoro in situazioni non facili, ma nel rispetto delle necessità dei pazienti".