ProDanza, 36 stelle accese a Rimini. Una pioggia di medaglie agli Italiani

Trentasei atlete della ProDanza in grande evidenza ai Campionati italiani di categoria della Fidesm di scena a Rimini. La società lericina, attiva dal 2012, ha partecipato in Romagna nelle sezioni Jazz, contemporaneo, hip hop e tip tap conquistando ben otto medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. Le ragazze, dopo aver disputato nel corso della stagione, con ottimi risultati, anche la Coppa Italia ed i Campionati regionali, si sono aggiudicate diversi podi. "La cosa di cui vado più fiera comunque, al di là del risultato – spiega Valeria Antonini, tecnico di riferimento – è la passione che sono riuscita a trasmettere alle mie allieve, che si allenano con determinazione". Questi, dunque, i titoli ottenuti: Ludovica Ederti medaglia d’oro nella Tap Dance 8/12 anni; Ludovica Ederti e Clara Gatti doppia medaglia d’oro nella coppia 8/12 anni di Jazz Dance e Danza Contemporanea; Caterina e Chiara Colombini Tincani medaglia d’oro nella coppia Jazz Dance massima categoria; Ludovica Ederti, Clara Gatti e Melissa De Maria medaglia d’oro nel trio Tap Dance 8/12 anni; Lara Peoni, Rachele Goffi e Carlotta Rizzi medaglia d’oro nel trio Tap Dance massima categoria; Clara Gatti, Matilde Neri, Matilde Agostinelli, Alice Martinelli Monti, Melissa De Maria, Celeste Alò e Carolina Romano medaglia d’oro per la squadra in Danza Classica e medaglia d’argento nella squadra Jazz Dance con un tributo alla grandissima Raffaella Carrà; ed infine Clara Gatti, Ludovica Ederti, Elettra Menta, Chiara Colombini Tincani, Caterina Colombini Tincani, Ginevra Vega, Michela Adamo e Anna Bertelli medaglia d’oro nella squadra Danza Contemporanea massima categoria. Medaglia d’argento per Lara Peoni nella Tap Dance massima categoria ed infine medaglia di bronzo nella squadra Jazz dance Over 17 per il gruppo composto da Sofia De Agazio, Giada Mazzini, Emma Reboa, Alessia Salis, Maria Formato e Beatrice Tabardi. Molte anche le finali disputate dalle atlete che hanno ottenuto un buon piazzamento nel corso del Campionato italiano che ha visto la partecipazione di migliaia di danzatrici. "Quest’anno – conclude Antonini – abbiamo come obiettivo la conquista delle convocazioni per i prossimi Internazionali. Già ipotecata quella per il Campionato del Mondo di Tap Dance a Praga in autunno, lavoriamo in altre discipline per gli Europei di primavera".

Marco Magi