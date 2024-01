Pro Loco Cadimare in crescita: "Valorizzazione del territorio al centro del nostro impegno"

La fine del vecchio anno e l’inizio del nuovo è il momento di bilanci e buoni propositi per il futuro. A Spezia le Pro Loco rappresentano un punto di riferimento per cittadini e istituzioni, baluardi dello spirito di comunità che nella frenesia della vita quotidiana rischia di andare perduto. La Pro Loco Cadimare si guarda indietro con soddisfazione, ma volge lo sguardo in avanti con speranza e voglia di fare sempre di più. Giuseppe (Pino) Meola, presidente della Pro Loco di Cadimare, tira le somme di quanto fatto: "Il 2023 nel complesso si chiude moderatamente positivo, abbiamo chiuso l’anno con 153 soci e crediamo che ci sia la possibilità di crescere ancora nel 2024, l’obiettivo – dice Meola – è dare continuità all’associazione coinvolgendo le nuove generazioni, trasmettendo loro l’esperienza del passato". La collaborazione tra le istituzioni e le pro loco è alla base di una gestione capillare del territorio, i volontari spesso hanno la funzione di sentinelle capaci di segnalare le problematiche e gli interventi utili. "Senza dubbio – aggiunge Meola – il cammino è ancora lungo e tortuoso, le cose da fare sono ancora tante e solo con una sinergia tra le varie componenti del borgo si potranno ottenere i risultati auspicati, lo scopo primario della nostra pro loco è quello di portare risorse al territorio attraverso il turismo, promuovendo un’accoglienza di qualità.

In particolare in questi anni abbiamo portato avanti un progetto di valorizzazione del nostro prodotto tipico: l’acciuga ripiena. In questo piatto – prosegue il presidente della Pro Loco Cadimare – è racchiusa l’identità del nostro borgo marinaro e il lavoro di tanti abitanti, nel 2019 siamo stati riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico come ’Borgo dell’Acciuga Ripiena’ ed è arrivo la denominazione De.CO., denominazione comunale d’origine, un marchio di qualità, oltre che un bel tributo alla tradizione". Dal 2022 si è rafforzata la collaborazione tra le quattro pro loco spezzine, Biassa, Cadimare, Del Golfo e Pitelli, e il coordinamento con l’amministrazione comunale ha permesso di progettare e creare una rete capace di ascoltare e raccontare l’unicità dei luoghi. Oggi le Pro Loco ne escono rafforzate: possono infatti contare su un dialogo e confronto aperto che danno l’opportunità di guardare al futuro con grandi progetti.

Ginevra Masciullo