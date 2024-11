“Primordiale“debutta alla Factory. Inaugura la mostra di Sauvaigne

Saranno 12 opere multisensoriali, le protagoniste di "Primordiale", la mostra curata dall’ architetto Umberto Sauvaigne, che si inaugurerà oggi, venerdì, alle 19 allo spazio Factory, di via Fiasella 94, a Sarzana, rimanendo visibile fino al 22 novembre. Un percorso espositivo non tradizionale, nato dal dialogo tra l’arte del pittore e scultore Paolo Fiorellini e del fotografo e videomaker Stefano Lanzardo, presenti rispettivamente con 6 quadri di composizione materica e 6 immagini fotografiche, con quella del Maestro profumiere e ricercatore di memorie olfattive Meo Fusciuni. Questo incontro ha dato vita a 12 opere uniche e "tridimensionali", dove le vibrazioni delle immagini si intrecciano con la potenza di fragranze che ne amplificano istintivamente significato ed emozioni. L’olfatto è una chiave potentissima per evocare in noi memorie e ricordi. Ci può trasportare immediatamente in un momento o in un luogo della nostra vita e suscitare emozioni viscerali, profondamente intime. Anche nel percorso multisensoriale ospitato allo spazio Factory, il profumo non sarà quindi solo un mero complemento dell’opera visiva, ma ne diventerà il suo "riflesso olfattivo", amplificandone la capacità di parlare ai sensi e all’anima, costituendo con essa un’opera unica pronta ad avvolgere lo spettatore. I presenti saranno così invitati ad intraprendere un viaggio che li condurrà, riprendendo le parole degli organizzatori: "alle radici del loro io più profondo, in una prospettiva inedita sul potere delle arti di parlare al cuore".

’Primordiale’ è "un invito a riscoprire quella parte di noi che è rimasta in contatto con la natura e con i ritmi più profondi e autentici dell’esistenza. Attraverso il confronto tra immagine e profumo, tra corpo e anima, questa mostra ci ricorda che, nonostante la modernità e il progresso, l’istinto primordiale continua a pulsare prepotentemente dentro di noi, guidandoci in modi che spesso ignoriamo". La mostra gratuita ad ingresso libero sarà visibile fino al 22 novembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20 il sabato dalle 18 alle 21 la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Maria Cristina Sabatini