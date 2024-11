’Primordiale’ da Factory, quando le idee incontrano i sensi

Non una semplice mostra d’arte ma un’esperienza multisensoriale che punta a far riscoprire le radici più profonde del proprio essere. Questo il senso di ‘Primordiale’, l’esperienza innovativa in grado di unire l’arte visiva a quella olfattiva che verrà inaugurata questo venerdì, alle 19, alla Factory di via Fiasella. Il concept attorno al quale si è sviluppata l’idea della mostra vede quindi l’unione di due elementi: da un lato, un’opera fisica intensa e vibrante e dall’altro, un profumo, la cui fragranza è stata ideata appositamente per evocare le stesse identiche emozioni, memorie o sensazioni suscitate dall’opera d’arte. Il profumo quindi non si limiterà a completare l’opera, ma ad assumere il ruolo del suo riflesso olfattivo, amplificando così la capacità di parlare ai sensi e all’anima. In programma fino al 22 novembre allo Spazio Factory di via Fiasella 94, ‘Primordiale’ metterà in contrapposizione opere fotografiche e pittoriche con profumi appositamente creati, dando vita a un percorso espositivo multi-sensoriale che valica i confini dell’arte tradizionale. La mostra, curata dall’architetto Umberto Sauvaigne, è il frutto della collaborazione tra il maestro profumiere Meo Fusciuni e gli artisti Paolo Fiorellini (pittore e scultore) e Stefano Lanzardo (fotografo e videomaker). L’evento, che verrà inaugurato questo venerdì, sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che potrà cogliere l’occasione di incontrare personalmente gli artisti coinvolti. Si ricorda che la mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 18-20, il sabato dalle 18 alle 21, e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. Per qualsiasi informazione contattare l’associazione Factory su Whatsapp al 3534375921 o inviando una mail a: [email protected].

Elena Sacchelli