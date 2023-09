Primo appuntamento con lo storico Barbero

Un’altra giornata all’insegna della meraviglia quella di oggi. Apre alle 9.45 al teatro degli Impavidi con Wanderlust: il desiderio di scoprire il mondo, dialogo fra Erika Fatland, scrittrice e antropologa norvegese, e lo scrittore Alberto Riva. Alle 10, al cinema Moderno, Silvio Soldini e Cristina Mainardi presenteranno ’Un altro domani’, docufilm che indaga la violenza nelle relazioni affettive. ’Materia. La magnifica illusione’ il titolo dell’incontro con il fisico del Cern Guido Tonelli in piazza Matteotti alle 10.15. Alle 11.45 al teatro Impavidi– e in replica alle 17.15 al cinema Moderno – lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi parlerà dei ’Sogni come neuromeraviglia’. A spiegarci come narrare la meraviglia in un conflitto significhi non arrendersi all’abitudine al dolore degli altri sarà la giornalista Francesca Mannocchi, mentre l’astrofisica Ersilia Vaudo alle 14.30 in piazza Matteotti accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’Universo con Mirabilis. ’Meraviglioso immenso mare’ con l’oceanografa Sabrina Speich alle 15 al cinema Moderno; alle 16.30 agli Impavidi il reading di Massimo Zamboni, fondatore dei CCCP - Fedeli alla Linea. Alle 17 in piazza Matteotti lo psicoanalista Massimo Recalcati affronterà il tema delicato del trauma della perdita mentre la storica dell’arte Martina Mazzotta alle 18.30 agli Impavidi guiderà il pubblico in ’Wunderkammer: arte, scienza, meraviglia’. Alle 19 in piazza Matteotti lo scrittore Matteo Nucci terrà il secondo incontro della sua trilogia, ’La meraviglia di un poeta: Omero. L’Iliade’. Alle 21.30 Alessandro Barbero, sempre in piazza Matteotti, su ’1204: i crociati scoprono Costantinopoli’. A chiudere l’attivista Cinzia Spanò e la pianista Roberta di Mario alle 21.45 agli Impavidi nel reading concerto ’Leggere Lolita a Teheran’.