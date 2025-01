Prima lo scontro e poi la fuga . I furbetti identificati dai video sanzionati dalla municipale

Le telecamere di videosorveglianza collegate con il comando hanno consentito alla sezione infortunistica della polizia municipale spezzina di risolvere due casi, per fortuna non gravi dal punto di vista delle conseguenze ai protagonisti e degli estremi di carattere penale ma decisamente poco civili. Due automobilisti infatti, protagonisti di incidenti stradali, piuttosto che ammettere le proprie responsabilità e risarcire il danno causato hanno pensato bene di fuggire sperando così di farla franca. Ma ci hanno pensato i sistemi di sicurezza posizionati in varie zone della città a far risalire alle loro identità. Un lavoro attento e mirato quello operato dagli agenti di viale Amendola coordinati dal comandante Francesco Bertoneri che ha consentito non solo di ricostruire la responsabilità dei sinistri ma anche di identificare gli autori che si sono dati alla fuga sottraendosi alle proprie responsabilità. In entrambi i casi la parte lesa si è rivolta al comando raccontando l’incidente stradale tra due vetture con l’immediata fuga del mezzo che ha causato lo scontro.

Episodi che si sono verificati nelle zone centrali della città quindi ben controllata dall’occhio elettronico di 230 telecamere collegate con il comando della polizia locale. Attraverso la visione e l’incrocio delle immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale presenti in zona si è risaliti alla targa del veicolo fuggitivo. Il conducente è stato convocato al comando ed è stato sanzionato per le violazioni al Codice della strada commesse, in particolare per la mancata precedenza e per essersi allontanato dal luogo dell’incidente senza aver scambiato i dati con la controparte, alla quale gli agenti hanno poi fornito tutti i dati assicurativi necessari per richiedere il risarcimento del danno patito. Stessa sorte per un altro automobilista che ha procato danni a un veicolo in sosta. Anche in questo caso gli agenti, ai quali si è rivolto il proprietario del mezzo, hanno individuavano la targa del veicolo responsabile del sinistro grazie al sistema di videosorveglianza cittadina convocandolo negli uffici di viale Ammendola per sanzionarlo e poi comunicare gli estremi della compagnia assicurativa alla controparte che potrà così vedere risarcito il danno subito dal proprio veicolo lasciato in sosta nel parcheggio.

Massimo Merluzzi