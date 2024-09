Prevenzione sanitaria di Aies con visite gratuite e ’pedalata’

Ben 97 le prestazioni sanitarie effettuate gratuitamente alla cittadinanza nell’oratorio della chiesa di via Cafaggiola a Luni, in occasione della 7ª Giornata della prevenzione promossa dall’Aies in collaborazione con Asl 5. Tra i vari esami 23 visite oculistiche, 14 misurazioni della pressione, 15 visite cardiologiche e 11 esami per prevenire le malattie renali. Ma sono state le misurazioni della glicemia a evidenziare il dato più rilevante: su 25 prestazioni eseguite dalle sorelle Beatrice Mazzolini e Elisabetta Terenzoni della Croce Rossa di Spezia, sono stati evidenziati 10 valori glicemici al di sopra del range di normalità. Anche le 9 misurazioni dell’udito eseguite dalla dottoressa Pamela Cardillo hanno fatto emergere 5 casi di con ipoacusia bilaterale e 2 prematuri con inizio sordità, ma ancora non proterizzabili. Dati che se, senza creare allarmismi, devono però far riflettere sull’importanza della prevenzione in materia sanitaria. Molto partecipata anche la pedalata ecologica ‘Pensando al cuore’ con 60 adesioni, oltre le aspettative degli organizzatori. Una menzione speciale va a Leonardo Bertucci Zuliana, piccolo ciclista di soli 5 anni e a Adriano Bologna, di 84 anni, premiati con due coppe. La settimana della salute proseguirà con l’appuntamento di sabato con la Mostra di Poesia e Pittura che si svolgerà all’oratorio di Caffaggiola.