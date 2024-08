Prevenzione degli incendi. Corso di Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso antincendio livello 1 (ex rischio basso) e al corso aggiornamento antincendio. Il corso, destinato ai lavoratori designati alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nelle attività a rischio di incendio basso, avrà inizio il prossimo giovedì 12 settembre 2024 e si svolgerà nella sede di Seprin Srl, in località Lagoscuro, dalle 9 alle 13. L’aggiornamento del corso antincendio di livello 1 si svolgerà nel pomeriggio del giorno stesso 14 alle 16, nella medesima sede. Il corso antincendio di livello 1 si ripeterà nella sede di Seprin Srl mercoledì 6 novembre 2024 dalle 9 alle 13, mentre l’aggiornamento si svolgerà nel pomeriggio dalle 14 alle 16. Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze per permettere a chi è incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio di attuare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio e la gestione delle emergenze. Gli interessati possono contattare la responsabile Laura Ghini, inviando una mail a: [email protected] oppure telefonando al numero 0187 5985133