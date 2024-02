Prevenzione contro l’insetto alieno

Un’area cuscinetto per contrastare la diffusione dell’Aleurocanthus spiniferus, insetto parassita asiatico che sta infestando il levante ligure. È quanto disposto dal Settore fitosanitario di Regione Liguria, sulla base della nuova mappa relativa alla presenza infestante dell’insetto, ritenuto un organismo da quarantena rilevante per l’Unione Europea, che in provincia ha già raggiunto Castelnuovo Magra, Luni, Arcola, Ameglia e Levanto. L’insetto può provocare gravi danni alle piante. Nell’area cuscinetto - interessata buona parte dell’area collinare lericina a ridosso di Ameglia, la Regione ha disposto la verifica periodica dell’eventuale presenza dell’organismo nocivo sulle piante coltivate e spontanee, e l’applicazione di misure fitosanitarie di contenimento in caso di presenza dell’organismo nocivo. Tra le misure raccomandate, il taglio e l’eliminazione della vegetazione infestata qualora le azioni di prevenzione non fossero state sufficienti. "Come buona pratica si raccomanda inoltre, in occasione dell’esecuzione di trattamenti insetticidi, l’utilizzo di formulati in grado di esplicare

un’azione collaterale contro gli Aleurodidi" si legge nella lettera inviata dal Servizio fitosanitario regionale al Comune di Lerici.