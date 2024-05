Presidio delle associazioni a difesa della Legge 194

In programma stamani alle 9:30 di fronte al Consultorio di Via 24 Maggio ed alle 10:30 davanti all’ingresso dell’Ospedale Sant’Andrea, un presidio con volantinaggio in occasione dell’anniversario della Legge sull’interruzione di gravidanza 194. L’iniziativa è organizzata da Coordinamento donne Cgil, Conferenza delle democratiche Pd, Udi, Anpi, Rifondazione comunista, Circolo Pertini, Collettivo 8 marzo, Arci, Uaar, Amnesty international che aderiscono alla Rete 194. "La Legge 194 non si tocca, il diritto delle donne ad abortire in modo legale e sicuro non si tocca" spiega una nota delle associazioni. Fra i punti proposti dalle associazioni "i consultori devono basare la loro attività sui bisogni delle persone, devono sostenere l’educazione sessuale e la formazione alla prevenzione, le risorse date ai consultori devono garantire il loro corretto funzionamento"