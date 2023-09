Presidenza La Provincia della Spezia torna alle urne

In attesa della riforma delle Province, quella della Spezia sarà chiamata ad eleggere il suo nuovo presidente. Le elezioni si svolgeranno giovedì 26 ottobre: alle urne, sindaci e consiglieri dei Comuni spezzini. “In questi anni la Provincia della Spezia ha dovuto affrontare una situazione oggettivamente complessa derivata dalla riforma del 2014 – commenta il presidente Pierluigi Peracchini (nella foto) –. Oggi è in discussione, a livello parlamentare, una nuova riforma che ci aspettiamo possa garantire la piena funzionalità delle Province e quindi il loro ruolo a servizio della comunità e degli enti locali. La Provincia ha lavorato in questi ultimi quattro anni sviluppando servizi, realizzando opere infrastrutturali importanti per la viabilità, garantendo la manutenzione straordinaria e la messa a norma di tutti gli edifici scolastici utilizzati dagli istituti superiori, ma ha anche lavorato per la messa in sicurezza delle strade, per l’efficientamento della rete fognaria e di quella idrica. Il risanamento del bilancio – dice Peracchini – è stato uno degli obiettivi importanti raggiunti e a fine anno ci permetterà di uscire dallo stato di pre dissesto. Il lavoro svolto in questi anni dal personale dell’ente è stato encomiabile e di risultati sono frutto di questo impegno”. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20, nel seggio unico costituito presso la sede della Provincia. Le candidature dovranno essere presentate all’ufficio elettorale della Provincia possono pertanto essere presentate dalle 8 alle 20 del 5 ottobre e dalle 8 alle 12 del 6 ottobre. Il Presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, era stato eletto con le votazioni del 28 luglio 2019.