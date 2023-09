"Premio Montale fuori di casa a La Spezia: Vatteroni, la poetessa"

Dopo qualche anno di assenza, viene nuovamente assegnato alla Spezia il ‘Premio Montale fuori di casa’ per la poesia sezione Ligure-Apuana con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia. Al Camec, oggi alle 17, lo riceverà la poetessa spezzina Sonia Vatteroni. Un premio che in passato ha già visto tra i vincitori personaggi noti al pubblico come il traduttore dal greco e scrittore Angelo Tonelli, i critici letterari professor Antonio Zollino e Marzia Minutelli, lo scrittore e regista teatrale Beppe Mecconi, i poeti Fabio Ferrari e Claudio Pozzani. Nata alla Spezia, Sonia Vatteroni, oltre ad essere una valente poetessa è anche autrice di testi teatrali, ha insegnato alla Spezia e a Firenze dove ha partecipato a seminari internazionali di scrittura creativa dando anche voce a letture nella sede fiorentina in Controradio. Dopo i saluti della presidente del ‘Premio Montale fuori di casa’ Adriana Beverini e della vicepresidente Barbara Sussi, Vatteroni dialogherà con il professore di Letteratura italiana contemporanea dell’Università di Genova Francesco De Nicola, che ha curato l’annuario della poesia italiana 2022 ‘I Limoni’ nel quale, insieme ad altri poeti nazionali, è anch’essa presente. La lettura delle poesie della premiata sarà intervallata da brani musicali (musiche e voci di Anna Menchinelli, Egidio Simeone, Oliviero Lacagnina, Marco Montanelli e Livio Bernardini ). "Sonia Vatteroni negli anni ha accumulato una esperienza di vita e di linguaggio espressivo che l’ha portata a pubblicare poesie caratterizzate da una poetica definita, originale, del tutto matura", si legge nella motivazione di Paolo Stefanini, membro del direttivo del ‘Montale fuori di casa’. Dalle 19 alle 21 verrà offerto un brindisi sulla terrazza del Camec.

m. magi