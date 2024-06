Premio Montale alla violinista. Bonaita

La violinista solista e camerista Francesca Bonaita (nella foto), tra i migliori giovani concertisti del mondo, riceverà oggi il ‘Premio Montale Fuori di Casa’ per la Sezione Montal/Arte Giovani, ospite alle 17 nello spazio Steinway & Sons, Flagship Store & Institutions di largo G. Donegani 3 a Milano. Dopo essersi diplomata con lode al Conservatorio Verdi di Milano, si è laureata con il massimo dei voti e lode alla Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano e alla prestigiosa Folkwang Universität der Künste a Essen. La passione per la musica ed i successi conseguiti, non hanno però distolta Bonaita dagli studi scolastici e ha conseguito la maturità classica, con il massimo dei voti, al liceo classico Parini di Milano; proseguendo poi l’approfondimento degli studi umanistici all’Università di Milano. E nei suoi studi letterari uno dei poeti da lei più amati è stato proprio Eugenio Montale, tanto che nell’incipit del suo saggio dal titolo ‘La Musica, Orfeo, Euridice. Il mitema e l’adeguamento al contemporaneo’, Francesca Bonaita ha citato una sua poesia tratta da Ossi di Seppia ‘Corno inglese’: "Il vento che nasce e muore/ nell’ora che lenta s’annera/ suonasse te pure stasera/ scordato strumento/ cuore". Dialogherà con la premiata (a cui verrà donata una ‘Nina for the dogs’) il giornalista e critico musicale Carlo Maria Cella. Dopo i saluti di Maura Romano, country manager Steinway & Sons Italy e della presidente del premio Adriana Beverini, Bonaita, in duo col pianista Alessandro Commellato, regalerà al pubblico brani del repertorio cameristico e per violino, fra Sergej Prokofiev, Ottorino Respighi e Fabio Vacchi; introduce e coordina Alice Lorgna.

Marco Magi