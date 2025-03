Premio Lord Byron al via

Sono già numerosi i testi arrivati alla segreteria organizzativa del prestigioso premio letterario ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti’. Il bando pubblicato anche nei vari siti del settore precisa che con l’organizzazione dall’associazione Portus Veneris in collaborazione con la filiale italiana dell’associazione Dickens Fellowship, e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Porto Venere, sono previste 10 sezioni di poesia edita e inedita e di narrativa edita ed inedita (racconti brevi). Nella sezione di poesia inedita a tema libero, il ‘Premio Lord Byron poesia in lingua inglese’, anche per giovani poeti e ‘Premio Lord Byron - Giovani poeti’, per autori che non abbiano più di 21 anni. Durante la cerimonia di premiazione del 21 settembre nella sala consiliare del municipio di Porto Venere dalle 15 – con le opere vincitrici del primo premio lette da Alessandro Quasimodo – sarà consegnato anche il ‘Premio Porto Venere Cultura, Arte, Spettacolo e Giornalismo’ assegnato dal Comune di Porto Venere ad una personalità di livello nazionale e internazionale, che si sia elevata nell’ambito della cultura e della comunicazione nel mondo. Come da tradizione, il giorno precedente (20 settembre) all’Hotel della Baia alle Grazie, di gala alla presenza dei giurati e dei vincitori con momenti speciali di poesia e spettacoli culturali vari.

La giuria è presieduta dal regista teatrale, scrittore e poeta Alessandro Quasimodo (figlio del Nobel Salvatore), ha il suo presidente esecutivo in Marina Pratici, come vicepresidente Marzia Dati, e come membri Daniela Tagliafico, Biancamaria Rizzardi, Maria Cristina Pianta, poi i due recenti ingressi Maria Rosaria Annunziata e Gianfranco Bontempi, e infine Lorenzo Masi, presidente della Portus Veneris e direttore artistico della kermesse, mentre Eleonora Masi è presidente del Comitato organizzatore del Premio. Le opere possono essere inviate, entro il 15 giugno, in formato cartaceo a: Associazione culturale Portus Veneris, Via Canedoli 4 - 19025 Porto Venere; e-mail [email protected], a cui si può richiedere il bando completo. Info 338 3017820 o sul sito www.associazioneculturaleportusveneris.com.

Marco Magi