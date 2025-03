Premio Gamin, oggi all’Etnografico è di casa la tradizione dialettale

Nato nel 2018 a coronamento degli eventi organizzati per il 150° della nascita di Ubaldo Mazzini, torna puntuale il Premio Gamin, riconoscimento dialettale poetico letterario dell’associazione culturale spezzina Circolo La Sprugola, patrocinato dal Comune della Spezia e dedicato al celebre poeta. Lui che fu grandissimo autore dialettale e cultore dell’antico vernacolo della nostra città, a cui è intitolata la civica biblioteca (della quale fu il primo direttore).

Il Premio, giunto alla terza edizione (la seconda si sviluppò nel 2020), è pensato per la salvaguardia e la tradizione del nostro dialetto spezzino, sotto l’attenta guida e supervisione del professor Pier Giorgio Cavallini. Sono davvero numerosi gli elaborati pervenuti che sono stati sottoposti alla giuria composta dal presidente della Pro loco del Golfo Silvano Benedetti, dal presidente del Lions club Vara Sud Maurizio Cozzani, dal presidente del Kiwanis Club La Spezia - Lunigiana Storica Federico Maffei, da Marco Tarabugi, in rappresentanza dei Fanti dea Ciapa e da Paola Ceccotti, a rappresentare proprio il Circolo La Sprugola.

La premiazione è prevista proprio oggi, a partire dalle 16.30, non a caso, nella Giornata internazionale della poesia, in una sala del Museo etnografico ‘Giovanni Podenzana’ di via del Prione 156, in un appuntamento con la tradizione e la cultura della nostra città. "Il dialetto, con le sue sfumature lessicali e linguistiche, le sonorità antiche e le espressioni gergali – dicono i promotori – ci tramanda le radici, il modo di pensare e di vivere, l’antica saggezza e l’identità di chi ci ha preceduto: un tesoro, quindi, da conservare e tramandare il più a lungo possibile".

Per conoscere ulteriori dettagli e per informazioni sull’evento o sull’attività del Circolo La Sprugola è possibile contattare il numero di telefono 392 0616165 o inviare una mail a [email protected].

m. magi