Premio Ettore Cozzani, terzo atto. Cerimonia nel ricordo di Vaccarone

Riconoscimenti per dei giovani studenti, una neolaureata e una esperta rappresentante della cultura al Premio Ettore Cozzani, che manda in scena la sua terza edizione domani in Sala Dante, ricordando Francesco Vaccarone. Ad organizzare l’Associazione Amici di Ettore Cozzani – nata nel 2016 con lo scopo di promuovere la conoscenza della vita e dello scrittore, poeta ed editore, Ettore Cozzani – con il concreto sostegno del Comune della Spezia e della Fondazione Carispezia, che hanno consentito al sodalizio di svolgere la propria attività di promozione culturale fino a oggi.

Il terzo atto del Premio Ettore Cozzani vedrà protagonista un’intera classe del liceo artistico Cardarelli, la V B che, grazie alla collaborazione della professoressa Linda Ferravante, ha realizzato una serie di opere grafiche pubblicate sull’undicesimo fascicolo della Nuova Eroica (https://lanuovaeroica.altervista.org/), rivista rinata grazie all’idea del presidente dell’Associazione Amici di Ettore Cozzani, Giovanni Pardi. In questo nuovo rapporto con le scuole superiori, l’associazione si è avvalsa della preziosa attività della professoressa Gabriella Tartarini, uno dei soci fondatori. Così come socio della prima ora è stato l’artista Francesco Vaccarone, scomparso nei mesi scorsi, al quale sarà dedicato un ricordo articolato in tre fasi, tra le 17.30 alle 18.30: la professoressa Eliana Bacchini ne celebrerà gli aspetti umani ed artistici; l’attore Roberto Alinghieri leggerà, del popolare Franco, un interessante racconto; infine il figlio, Leonardo Vaccarone, si esibirà al pianoforte presentando musiche di Bach, Rachmaninov e Mozart. Il pomeriggio culturale inizierà alle 17 con il saluto del sindaco Pierluigi Peracchini e alle 17.15 proseguirà con l’introduzione del presidente dell’Associazione Amici delle Cinque Terre Luigi Grillo e di Giovanni Pardi.

Premio Ettore Cozzani che verrà consegnato anche ad Alice Girotto, per la sua tesi di laurea conseguita all’Università degli Studi di Pisa, dedicata a un aspetto dell’opera di Ettore Cozzani meno noto, cioè quello invece importantissimo – nella prima metà del ‘900 – di promotore culturale e letterario. Il Premio Ettore Cozzani alla Carriera sarà invece assegnato a Marzia Ratti, studiosa di primissimo piano, dirigente culturale di assoluto rilievo a livello nazionale, che verrà presentata dal critico Valerio P. Cremolini attraverso una dettagliata nota delle numerose benemerenze culturali e manageriali da lei ottenute, oltre a sottolineare il suo importante contributo dato agli studi sul mondo culturale di Ettore Cozzani, sia come autore che come editore, dal 1911 al 1944, della prestigiosa rivista multidisciplinare ‘L’Eroica’.

