Premio di poesia ’Orsini’. Arte e solidarietà insieme tra i carrugi di Ponzano

Poesia, arte e solidarietà. Sono gli ingredienti della 39esima edizione del premio nazionale letterario ’Cesare Orsini’ che ancora una volta ha confermato l’importanza del concorso che richiama tanti partecipanti sia nella sezione adulti che tra i ragazzi. Sono stati premiati i vincitori del concorso di poesie inedite, uno dei più longevi in Italia, nella cerimonia che si è tenuta, come tradizione, in piazza di Croce nel borgo collinare di Ponzano superiore organizzata dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca civica ’Arzelà’. A fare gli onori di casa il sindaco Paola Sisti, che ha ringraziato tutti i partecipanti, la giuria impegnata in un intenso lavoro di studio degli elaborati presentati oltre ai promotori dell’iniziativa di beneficenza.

Infatti in contemporanea al concorso letterario si è svolta anche la quarta edizione della rassegna ’Muri parlanti’ organizzata dal Comitato folkloristico di Ponzano Superiore per raccogliere fondi da destinare all’Associazione pro disabili Val di Magra e per l’occasione l’artista Enrico Lazzini ha realizzato un quadro sul tema dell’inclusione. L’attore Alessandro Albertini ha invece letto le poesie vincitrici. Nella sezione adulti, premio ’Luigi Giannoni’, primo posto per Roberta Pisani con la poesia intitolata ’Polvere’ davanti a Ida Cecchi con ’Bevono linfa le radici’ e Luciana Giannini con ’Il profumo del rosmarino’. Le poesie segnalate in questa sezione sono state: ’Con te’ di Antonietta Aprile, ’Matrimonio’ di Roberta Sangriso, ’Il vecchio pescatore’ di Ombretta Marchi e ’Luce chiara’ di Gabriella Cozzani. Nella sezione dedicata ai giovani, premio ’Lucia Mazzoni’ ha vinto Nicole Marianna Massa con la poesia ’Favola o bugia?’ precedendo Matteo Novelli, autore di ’Nirvana’. La giuria era composta da Donatella Zanello, presidente, Paola Cossu, Carla Cozzani, Maria Milda Ferrari, Maria Teresa Giannoni, Marcella Gemma Tasso. Dopo la lettura della poesia di Gianni Rodari dal titolo ’Il cielo è di tutti’ la rassegna si è conclusa con il concerto intitolato ’La Musa e la sua musica’ ispirato a Ludovico Einaudi con la violinista Maria Prohorciuk e il maestro Aliano Frediani al pianoforte.