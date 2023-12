Prelibatezze del territorio davanti al camino. Poi ’Canto di Natale’ di Dickens con il Kraken

Il borgo di Calice al Cornoviglio e il Castello Doria Malaspina, si vestono a festa oggi per l’Immacolata, con un evento inserito nel programma itinerante di ‘Passeggiate Narrative’ del consorzio Il Cigno. Immergendosi nei carruggi, circondati da un’atmosfera accogliente e semplice, si potrà gustare attorno a mezzogiorno del buon cibo (vari prodotti del territorio), seguendo un percorso che porterà il visitatore al salone di rappresentanza, nel cuore del castello. Ad accogliere gli ospiti il calore del grande camino, che sarà acceso per l’occasione. Qui, alle 15.30, si potrà assistere alla coinvolgente lettura animata del ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens, curato da Kraken Teatro. L’iniziativa, organizzata dai partner del progetto, in collaborazione con la Cooperativa Zoe, il Comune di Calice al Cornoviglio e l’Associazione il Castagneto, ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dell’entroterra spezzino. Per chi abbia voglia di visitare il castello ed assistere alla lettura animata del Canto di Natale ticket unico di 5 euro.