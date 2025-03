Prefettura e Comune. Patto per la sicurezza con 7 nuove telecamere

Prefettura e Comune di Spezia hanno sottoscritto il ’Patto per l’attuazione della sicurezza urbana’, accordo stipulato per migliorare la sicurezza del territorio attraverso azioni coordinate tra le forze di Polizia statali e polizia locale. Il Patto (approvato dal Ministero dell’Interno) è stato firmato dal Prefetto Andrea Cantadori e dal sindaco Pierluigi Peracchini: l’obiettivo è prevenire e contrastare la criminalità diffusa, attraverso servizi di prossimità e l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Il rinnovo del patto fra Comune e Prefettura (già siglato nel 2022) consentirà l’installazione di ulteriori 7 nuovi varchi di accesso alla città, controllati da telecamere con tecnologia ’Optical Character Recognition’ per la lettura delle targhe, per intensificare il controllo delle aree sensibili. E’ stato quindi ritenuta prioritaria l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza comunali per completare la copertura di tutti gli assi di penetrazione al centro urbano.

Le aree interessate includono: Via Genova-Via San Bernardo; Via Bertone - Via Fontevivo; Via Sarzana - Via Gavatro; Via del Molo (locanda Alinò); Viale San Bartolomeo - Via Fossamastra; Svincolo autostradale (Lerici Porto); Via Sarzana (Termo). Il progetto è stato valutato positivamente dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.

Per monitorare lo stato di attuazione del Patto, è prevista una cabina di regia in Prefettura, con i rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale.