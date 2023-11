Pranzo sociale del Cai ed escursione di tre ore fino a Polverara

Polverara è la meta della prossima iniziativa della sezione spezzina del Cai, dedicata tanto al gusto, quanto al trekking. In occasione del ritrovo annuale per il pranzo sociale, in programma domenica 26 novembre all’agriturismo ’La Pineta’ (sei portate, bevande incluse a 35 euro, prenotazioni al 329-1758842 e 339-8372537), è prevista anche un’escursione nei dintorni del locale. Partenza alle 9, attraverso il sentiero 270 fino a raggiungere la chiesa di San Nicola da Bari e il nucleo storico La Torre. Avanti fino alle pendici del Monte Grosso, fino al ’Il bosco di Stefano’, luogo in cui avvenne un incidente aereo che costò la vita a 5 aviatori della Royal Air Force britannica. Percorso di difficoltà E, dislivello di 200 metri, circa 3 ore.