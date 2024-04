Posti disponibili in ambito navale

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia della Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 IMPIEGATO Società di consulenza tecnica alle imprese nei settori ambiente, sicurezza, qualità ricerca impiegato addetto alla consulenza su certificazione di sistemi di gestione aziendale. Richiesta esperienza di 1 anno, età non superiore ai 35 anni. Luogo di lavoro: provincia della Spezia. Tempo determinato full time con durata da definirsi e con possibilità di successiva trasformazione. Offerta 54497

1 BARISTA Bar ricerca barista. Preferibile esperienza. Richiesta conoscenza lingua inglese, età non superiore ai 30 anni. Iniziale tempo determinato di 1 mese trasformabile in tempo indeterminato. Orario dalle 14 fino a chiusura del locale intorno alle 21 circa. Talvolta può essere richiesto di lavorare la domenica mattina e raramente in altri giorni festivi. Zona La Spezia. Offerta 54504

1 OPERAIO NAVALE Società del settore navale ricerca 1 operaio stuccatore/verniciatore per operazioni di stuccatura e verniciatura di parti di yacht in alluminio e acciaio. Richiesta esperienza, preferibilmente di circa 3 anni. Luogo di lavoro: cantieri navali della Spezia e Carrara. Si offre tempo determinato di 6 mesi full time. Offerta 54503

1 DISEGNATORE NAVALE Studio di realizzazione di disegni navali ricerca disegnatore navale per la progettazione e messa in tavola di basamenti navali per allestimento interno. Richiesto diploma in campo tecnico, buone conoscenze informatiche e di un software di progettazione Cad, preferibile MicroStation, software utilizzato dallo studio. In caso di non conoscenza di MicroStation, vi è la possibilità di apprenderne l’utilizzo in azienda. Età massima 29 anni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato. Zona Bolano. Offerta 54447.