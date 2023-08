Poste, servizi più facili con ’Inquadra il qr code’

Una nuova tecnologia a disposizine degli utenti degli uffici postali. Basta un semplice “clic” sullo smartphone per accedere con grande semplicità ai servizi di Poste Italiane negli uffici postali. La funzionalità “Inquadra il qr code” presente nelle App BancoPosta e PostePay di Poste Italiane, infatti, oltre a consentire di svolgere numerose operazioni da remoto, permette di identificarsi senza documenti in modo semplice e rapido, in uno dei 77 uffici postali della provincia spezzina. Al momento dell’acquisto di un prodotto o servizio allo sportello dell’ufficio postale chi ha installato un’App di Poste, potranno identificarsi attraverso la scansione del QR code visualizzato sul “pad” allo sportello e confermare la propria identità in app, col codice di sicurezza o la biometria, senza necessità di presentare i documenti. Col Qr Code è anche possibile pagare bollettini e avvisi PagoPa; prelevare senza carta ai postamat abilitati, semplicemente premendo il tasto 9 e e prenotare l’appuntamento in ufficio postale.