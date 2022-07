Porto Venere, barca a vela si rovescia a Punta del Frate

Porto Venere, 29 luglio 2022 - Oggi pomeriggio una barca a vela si è rovesciata all’interno del canale di Porto Venere, nei pressi di Punta del Frate. Immediato l’arrivo del personale dell’ufficio marittimo di Porto Venere a bordo del battello utilizzato nell’ambito dell’operazione estiva ‘Mare sicuro’, che ha permesso di mettere in salvo l’unico occupante dell’imbarcazione. L’imbarcazione, a causa delle difficoltà incontrate nelle operazioni di raddrizzamento, è stata trasferita all’interno del porticciolo di Porto Venere per il successivo recupero, in collaborazione con il personale dei vigili del fuoco.