Porto Venere, asta di quadri per finanziare il ricorso

Un’asta di quadri contro l’asta dell’ex scuola di Porto Venere. Accadrà il 9 marzo alle 18 al Distrò di Via Marsala. Obiettivo: "finanziare il ricorso contro la privatizzazione, per 48 anni rinnovabili, dell’ edificio delle ex scuole elementari “Dante Alighieri” di Porto Venere, simbolo della rinascita culturale del paese nel dopoguerra" spiegano gli organizzatori. I ricorrenti chiedono al Comune, anche ricorrendo alla partnership privata, di ripristinare l’ uso sociale e culturale dell’ immobile, che garantiva contemporaneamente: un centro congressi, un ostello, una scuola per l’ Infanzia, una palestra e la sede del prezioso archivio storico del XV secolo.

Alcuni cittadini di Porto Venere hanno donato opere preziose delle proprie collezioni private, per finanziare il ricorso contro il Comune di Porto Venere, fino all’ ultimo grado di giudizio. Dario Vergassola ha accettato di intrattenere la serata. Tra le opere donate andranno all’ asta quelle dei compianti Giuseppe Saturno, Sergio Seletti, Egiberto Garzetti e di molti artisti attivi: Sergio Tedoldi, Silvia Scarpellini, Dario Baracco, Igor Monducci in arte Gigor, Antonio Manghi, Sergio Tedoldi, Sfefano Cavicchioli. Il soggetto promotore del ricorso e dell’ asta di quadri è il comitato “Il Frastaglio”, composto da un gruppo di portoveneresi che hanno a cuore la tutela dei beni pubblici, che ha già raccolto oltre 3000 euro per iniziare l’iter di salvaguardia.