’Popoli misteriosi’, il dibattito

Alla biblioteca Beghi del Canaletto, oggi dalle 17, quarto appuntamento del ciclo di conferenze ‘Uomini in viaggio’ a cura di Rina Gambini, Egidio di Spigna e Roberto Camerini, organizzato in collaborazione con i Servizi Culturali della Spezia e Il Circolo Il Porticciolo. Il tema della quarta conferenza è ‘Popoli misteriosi’. "I popoli asiatici rivestono, per noi occidentali – spiegano i promotori – un fascino tutto speciale forse proprio per il fatto di conoscerne poco la storia e la realtà sociale. Alcuni di questi popoli vengono descritti dai relatori nella vita quotidiana così come nei loro costumi e nei motivi della loro crescita attraverso fonti storiche curiose e, anche se talvolta parzialmente, attendibili". Dell’argomento parlano, Mauro Vittozzi, che approfondirà ‘I popoli delle steppe: l’espansione dei Mongoli’ e Giampaolo Chiappini Carpena che si occuperà della Cina Imperiale. Info: 0187 727885 o mail a [email protected].