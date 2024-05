Ponti di pace, stop armi. Moni Ovadia all’incontro in piazza Mentana

’Ponti di pace e non basi di guerra’ il titolo dell’iniziativa in programma domani alle 18 in Piazza Mentana, con la partecipazione di Massimo Lombardi (consigliere comunale di Sbc/Prc), Lorenzo Pavoni dei Murati Vivi di Marola, Anna Camposampiero candidata di Pace Terra e Dignità e Moni Ovadia (attore e scrittore, nella foto). "I popoli hanno bisogno di medici e non di bombe – dicono gli esponenti di Pace Terra e Dignità – ripudiamo la guerra come risoluzione dei conflitti internazionali, come sancito dalla nostra costituzione. Siamo per interrompere l’invio di armi all’Ucraina, per fermare il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania, per avviare processi diplomatici di pace nei molteplici scenari di guerra"