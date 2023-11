Ponte chiuso a Brugnato. Un tavolo per valutare le agevolazioni sull’A12

Sconti e agevolazioni sul pedaggio dell’A12 tra Brugnato e La Spezia in concomitanza con la chiusura del ponte di Brugnato. È la richiesta che, arrivata dal territorio, porterà oggi pomeriggio gli enti a sedersi attorno a un tavolo per discutere sulla fattibilità e sulle forme di scontistica applicabili alla situazione. A convocare la riuniore, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, che si è fatto carico delle istanze territoriali espresse nei giorni scorsi in una lettera dal presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini. Il tema è noto: all’innalzarsi del livello del Vara in corrispondenza del ponte di Brugnato, l’infrastruttura viene chiusa. Il motivo? Le precarie condizioni di una delle pile del ponte, scalzata per l’effetto dell’azione erosiva del Vara. In attesa che la Provincia realizzi i lavori di messa in sicurezza, il ponte viene chiuso in caso di rischio: è successo più volte negli scorsi anni e anche nelle ultime settimane, in occasione delle allerte arancioni, con le precipitazioni che hanno ingrossato il Vara, determinando la chiusura dell’infrastruttura. Peracchini nella missiva scrive che "in attesa della definizione delle opere di messa in sicurezza, appare necesario sviluppare un protocollo che garantisca un servizio a favore dei residenti", individuando "una forma per alleviare i residenti del pedaggio autostradale nei casi di chiusura del ponte". Salt ha risposto, mostrando disponibilità all’apertura di un confronto. Da qui, il tavolo convocato dall’assessore Giampedrone, dove siederanno anche rappresentanti del ministero delle Infrastrutture. "Si tratta di una situazione di effettivo disagio per cittadini, spero si arrivi velocemente a una soluzione che possa aiutare il territorio nei casi di chiusura del ponte" dice l’assessore regionale Giampedrone.

Matteo Marcello