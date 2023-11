Ponte chiuso a Brugnato: "Agevolazioni al vaglio"

I disagi provocati dalla chiusura del ponte di Brugnato sono stati affrontati nella riunione operativa che si è tenuta tra Regione Liguria, Provincia della Spezia e Salt, convocata appositamente per valutare la possibilità di adottare agevolazioni sul pedaggio autostradale nei giorni di chiusura dell’infrastruttura di collegamento tra Brugnato e Borghetto Vara. Il ponte infatti deve essere chiuso al traffico sia nel caso di superamento dei livelli di piena del Vara ma anche perchè nei prossimi mesi sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza gestiti dalla Provincia della Spezia. In alcune fasi quindi la circolazione stradale potrebbe essere chiusa. Sul tavolo tecnico l’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha espresso sensazioni positive "Nei prossimi giorni - ha spiegato - lavoreremo in stretta collaborazione con Salt e Provincia della Spezia per dare un aiuto concreto ai cittadini, individuando le modalità di ristoro e la platea degli aventi diritto, in modo da redigere entro fine settimana un protocollo d’intesa che tenga conto delle chiusure causate da piene e allerte meteo. Quando partiranno i lavori sul ponte tra Brugnato e Borghetto, si vedrà come estendere il protocollo anche alle eventuali chiusure causate dalle esigenze del cantiere". Anche il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, ha ribadito la necessità di una collaborazione. "La sicurezza dei cittadini è una priorità inderogabile – ha spiegato - per questo ho coinvolto Regione e Salt nella ricerca di una soluzione che possa limitare i disagi per chi abita o lavora nei comuni vincolati dalla chiusura del ponte in caso di piena eccessiva. La risposta è stata immediata ed a tutti è chiara la necessità di trovare una soluzione".