’Polvere di Alberto. Tanti Sordi’. Gli Scarti e il re della commedia

Sta per volgere al termine la stagione di prosa del Teatro degli Impavidi. Questa sera e domani, alle 20.30, in scena al teatro sarzanese ‘Polvere di Alberto. Tanti Sordi’, la nuova attesissima produzione targata Scarti - Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, reduce dall’ottimo successo di pubblico e di critica a Romaeuropa e al Piccolo Teatro di Milano.

A far calare il sipario su una stagione all’insegna del successo – contraddistinta da produzioni di altissima qualità e da grandi interpreti quali Lucia Mascino, Lunetta Savino, Tullio Solenghi e Fabrizio Gifuni – una rilettura dell’inimitabile figura di Alberto Sordi, prodotta dagli Scarti in coproduzione con Viola Produzioni - Centro di Produzione teatrale e Romaeuropa Festival e diretta da Daniele Timpano e Elvira Frosino. In questo spettacolo i due registi, in continuità con i lavori precedenti, proseguono nella ricerca sui miti e le retoriche del nostro Paese e del nostro presente immergendosi adesso – in collaborazione con lo scrittore Lorenzo Pavolini – in un materiale culturale e storico e nella rappresentazione mitologica di Roma e romanità, nonché di italianità, che è Alberto Sordi. Attraversando tutti i miti passati che sono stati rappresentati dal padre della comicità italiana Frosini e Timpano cercando le sue tracce sepolte in noi, nei nostri corpi e nel nostro lavoro, le sue stratificazioni disseminate nella nostra vita e nella vita dell’intero Paese. E lo fanno portando sul palco un discorso che tenta di far esplodere le nostre retoriche e i nostri modelli culturali, che va oltre la figura di Sordi, ma vuole essere un discorso sull’arte, intrecciando biografia, storia e teatro, in un’opera che riflette sulle trasformazioni della società italiana e sulla stessa eredità culturale di Alberto Sordi. In scena insieme a Elvira Frosini e Daniele Timpano ci saranno Marco Cavalcoli - attore nominato nel 2008 e nel 2012 al Premio Ubu come miglior attore protagonista - e Barbara Chichiarelli, attrice di cinema, teatro e tv, nota al grande pubblico per essere stata protagonista di serie come Suburra, 1994, M. Il figlio del secolo e di film come La Dea fortuna di Ferzan Özpetek e Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo. Ancora pochi biglietti disponibile per assistere all’appuntamento finale della stagione di prosa degli Impavidi, acquistabili direttamente alla biglietteria del teatro aperta il giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 9.30 alle 13. I prezzi che oscillano da un massimo di 24 euro (1a classe) a un minimo di 14 euro (3aclasse), presentano forti riduzioni per gli studenti.

Elena Sacchelli