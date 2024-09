Poliziotto gli chiede i documenti e lui lo picchia: arrestato 41enne

La Spezia, 11 settembre 2024 – I poliziotti gli chiedono i documenti e lui li aggredisce: arrestato quarantunenne.

La squadra volante, lunedì, ha arrestato un uomo di origine marocchina per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo alla richiesta degli operatori di fornire un documento di identificazione, dapprima insultava gli agenti ed in seguito si scagliava contro di loro aggredendoli ripetutamente al punto che uno dei due operatori si è visto costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Accompagnato in questura per gli accertamenti previsti, lo straniero, peraltro gravato da precedenti di polizia, ha continuato nella sua condotta violenta anche all’interno dell’autovettura e negli uffici, dove si è proceduto all’arresto e a condurre poi l’uomo nel carcere di Villa Andreino. Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto a carico del predetto la misura dell’obbligo di firma.

Nel pomeriggio dello stesso giorno gli operatori della squadra volante hanno controllato un 29enne nato in Ghana trovandolo in possesso di 36 grammi di hashish e di una ingente quantità di denaro. L’uomo è stato così segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.