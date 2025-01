Polizia locale in prima linea. Oltre 1300 incidenti rilevati: "Giro di vite su rifiuti e droga"

Da una parte un controllo sempre più capillare del territorio da parte della polizia locale, dall’altra una certa riottosità di tanti a mettersi al volante seguendo le regole. Il risultato è un aumento delle sanzioni per alcune violazioni del codice della strada, così come del ritiro di patenti e l’uso ’disinvolto’ di posti auto riservati a disabili e relativi contrassegni. Dati emersi in Sala Dante nel corso della festa per il 187° anniversario di fondazione della polizia locale, alla presenza di Questore, Prefetto, Vescovo, forze di polizia e corpi militari. A rappresentare il sindaco, impossibilitato a partecipare, l’assessore alla polizia locale Giulio Guerri. A fare gli onori di casa il comandante della polizia locale spezzina Francesco Bertoneri che ha sottolineato "gli investimenti fatti dall’amministrazione per dotare la polizia locale di tecnologie all’avanguardia, come l’ampliamento del sistema di videosorveglianza e il controllo telematico degli accessi alla città, l’assegnazioni di taser, maglie e guanti anti-taglio per una maggiore sicurezza agli agenti, che si aggiungono alle dotazioni già consolidate di body cam, droni e spray urticanti". Imminente inoltre l’apertura dell’ufficio di fotosegnalamento. Non è mancato un passaggio sui rischi corsi dagli agenti durante la loro attività: fra aggressioni subiti e infortuni "sono stati 36 nel 2024 i reati contro i nostri agenti, 25 del 2023". Fra questi il tentato omicidio di un agente durante un’operazione antidroga che non è sfociato in tragedia "solo grazie ai corpetti anti-taglio". Oltre 1300 (1309 per l’esattezza) gli incidenti rilevati, "moltissimi dei quali causati da distrazioni alla guida o mancato rispetto delle norme di sicurezza e prudenza", 466 quelli con feriti. "E’ il segno che si deve fare ancora molto affinchè gli automobilisti prendano coscienza che guidare in modo corretto sia un dovere civico e morale".

Note dolenti come detto arrivano dai numeri legati alle sanzioni in strada: nel 2024 340 patenti ritirate (erano 207 nel 2023), rilevate 53520 violazioni al codice della strada, con decurtazione di 21447 punti, 56 guide senza patente (contro le 35 del 2023); 208 eccessi di velocità in 108 servizi col telelaser. Lato positivo, scendono le multe per uso del cellulare (469), mentre aumentano quelle per mancato uso delle cinture di sicure (613, 412 del 2023), 50 guide in stato di ebbrezza (12 in più) e 21 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. "Dati allarmanti che sottolineano quanti si mettano alla guida in condizioni tali da pregiudicare la sicurezza in strada". Non va meglio con le due ruote dove aumentano le 366 sanzioni ai conduttori di monopattini elettrici, passate da 243 del 2023 a 366. Tocca invece la sfera del senso civico l’attività svolta a tutela degli utenti disabili, dove sono state rilevate 563 sanzioni per la sosta in spazi riservati pubblici (100 in più!) e 125 in area privata rispetto alle 83 del 2023. Pizzicati 68 ’furbetti ’ che utilizzavano impropriamente il contrassegno senza disabile a bordo: anche in questo caso numero in aumento segno "che si deve fare ancora molto perchè maturi negli automobilisti una coscienza civica nei confronti delle persone con disabilità".

Gli agenti del Nucleo tutela animali hanno controllato parchi e aree di sgambatura cani, trattando 123 segnalazioni ed esposti, con 111 violazioni amministrative (21 in più): 8 denunciati per episodi di maltrattamento animali, numero raddoppiato rispetto al 2023. Attività di controllo e videosorveglianza hanno portato il Nucleo tutela decoro ad un giro di vite sull’abbandono di rifiuti sanzionando "comportamenti particolarmente dannosi per l’ambiente, come l’abbandono di rifiuti speciali e di veicoli". Elevate in tal senso 1159 sanzioni per abbandoni di rifiuti (10% in più), rimossi 263 veicoli abbandonati (soprattutto moto e bici) con 32 denunce alla Procura.

"E’ stata aumentata anche l’attività di pattugliamento nelle periferie, con 214 pratiche ed esposti di cittadini (53 in più), segno che la polizia locale costituisce un importante punto di riferimento". Per quanto riguarda la sicurezza cittadina sono stati adottati 99 ordini di allontanamento per ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza o commercio abusivo. Polizia locale in prima linea anche nel contrasto dello spaccio di stupefacenti con l’unità cinofila antidroga, guidata dall’infallibile fiuto del cane Jazz: effettuati centinaia di servizi che hanno portato a 12 arresti e 30 denunce per spaccio. Particolare attenzione è stata messa infine ai locali pubblici per quanto riguarda autorizzazioni e livelli acustici: in calo le sanzioni (46 contro 53) su 1301 controlli "segno di un maggior rispetto della normativa anche da parte di minimarket e circoli. Ma questo non ha impedito sospensioni o revoca delle autorizzazioni, per situazioni particolarmente irregolari e lesive della sicurezza urbana".