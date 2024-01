Polizia locale dalla parte degli anziani

E’ giunta al termine la campagna informativa della polizia locale di supporto agli anziani, a contrasto del fenomeno delle truffe perpetrate ai loro danni. Il progetto, avviato a luglio, ha riscontrato il pieno favore sia degli anziani che dei loro famigliari: gli agenti hanno incontrato centinaia di cittadini su tutto il territorio comunale. La polizia locale non si è limitata alla distribuzione del volantino informativo predisposto per la campagna sociale, ma ha incoraggiato il dialogo, utile ad intercettare situazioni di disagio per eventi già consumati in danno dell’anziano che, molto spesso, non denuncia quanto subìto. Gli agenti hanno illustrato ai cittadini i vari tentativi di approccio da parte dei malintenzionati, fornendo agli anziani consigli per scongiurare anche solo il tentativo di carpire la loro buona fede. L’assessore alla sicurezza e polizia locale Giulio Guerri commenta. "Ringrazio il comandante Francesco Bertoneri e tutti gli operatori della nostra Polizia Locale che hanno preso parte a questo progetto, che ha consentito l’attivazione di un nuovo servizio al quale la nostra amministrazione tiene particolarmente. Informare e sensibilizzare quartiere per quartiere i nostri concittadini sul tema delle truffe è un modo importante per essere sempre più vicini alle persone"