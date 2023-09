’Poeticamente’ Bertoni a Levanto

Verrà inaugurata oggi, alle 18, nella sala mostre al piano terra del municipio di Levanto, ‘Poeticamente...’, personale della pittrice Maria Luisa Bertoni. Originaria di Sesta Godano, Bertoni inizia il suo percorso artistico nel 2011, e due anni dopo, anche grazie alla partecipazione ad un corso di arte terapeutica tenuto da un’insegnante dell’accademia delle Belle arti di Brera, sperimenta la pittura come una forma di ‘cura per l’anima’. Inizia così a sviluppare uno stile personale che si avvicina all’astrattismo e realizza tele molto ‘materiche’. Crea così composizioni con i fossili recuperati nelle sue passeggiate e assemblati con lo stucco sintetico per artisti. Dipinge soprattutto con i colori ad olio, ma anche con gli ‘ingredienti’ messi a disposizione dalla natura: foglie, pietre, frutti. La mostra, patrocinata dal Comune, resterà aperta fino a sabato prossimo, con orario 18-22.30.