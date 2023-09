Poesia in gara al Concorso 'Cesare Orsini' a Santo Stefano Magra

La lunga e estate ricca di iniziative culturali, spettacoli e rassegne storiche organizzate dal Comune di Santo Stefano Magra si conclude domenica sulla terrazza di piazza Colonna nel borgo di Ponzano superiore. Si svolge infatti la premiazione della trentanovesima edizione del premio nazionale di poesia "Cesare Orsini" organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra insieme alla biblioteca civica "Cesare Arzelà" di Ponzano Magra. Al concorso parteciperanno poeti italiani e stranieri che presenteranno liriche inedite. Sono in palio i premi in denaro per la sezione intitolata a "Luigi Giannoni" riservati ai primi tre classificati che ammontano a 350, 250 e 150 euro e il premio "Lucia Mazzoni" dedicato ai ragazzi e riservato agli studenti delle scuole primarie, medie e superiori. Una apposita commissione di esperti ha valutato i lavori presentati entro il termine previsto di agosto e domenica dalle 18 procederà alla premiazione alla presenza dalla sindaca Paola Sisti e rappresentanti delle associazioni santostefanesi. Sarà occasione di festa e esposzioni artistiche in tutto il borgo di Ponzano superiore.