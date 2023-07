Poco decoro nei borghi E strade in abbandono

Due interpellanze per sollecitare sindaco e giunta a fare di più su decoro urbano, sicurezza e manutenzione del territorio. A presentarle, i due consiglieri di opposizione di ‘Insieme alla gente’, Roberto Farnocchia e Jacopo Conti. La prima, mette nel mirino lo scarso decoro nei tre borghi: "Il nostro Comune per molti anni e stato segnalato con 4 vele su 5 nella guida di Legambiente e Touring Club Italiano, quest’anno è passato a sole 2 vele. A Porto Venere la passeggiata Moro èa indecorosa a causa della spazzatura abbandonata da persone prive di senso civico ma anche perché i pochi cestini non sono sufficienti". Il parcheggio del Cavo è "in condizioni disastrose, pieno di spazzatura e da mesi con il parchimetro guasto". Problemi anche nelle scalinate e nelle strade dei borghi, "con erbacce e sterpaglie alte e folte: a Porto Venere la scala di via Garibaldi 160-180 e via Lagonera, alle Grazie la strada del Canale di via Fontanella".

L’altra interpellanza riguarda sicurezza e manutenzione delle strade. A Porto Venere, alla salita del Cavo "la ringhiera del passaggio pedonale dalla parte di via Olivo che inizia dal bivio per la spiaggia Le Terrazze e arriva al Cavo è consumata dalla ruggine e in stato precario". La passeggiata Moro è "disastrata, con mattonelle i staccate; in zona Arenella, la scala che portava a mare è distrutta dalla ruggine e inutilizzabile da cinque anni; il parcheggio per gli scooter in zona Olivo sopra gli scogli si sta sgretolando. Problemi anche sulla strada che porta al canile del Pezzino e al Muzzerone, con buche. E la strada che porta a Fezzano Alto presenta "muri di contenimento che stanno progressivamente cedendo".