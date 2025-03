Pizzaioli, cuochi e addetti alle pulizie

Le proposte di lavoro pubblicate ai Centri per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

2 COMMESSI. Negozio di abbigliamento per adulti ricerca 2 commesse, si occuperanno della vendita di articoli di abbigliamento e organizzazione del negozio. Conoscenza base della lingua inglese. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Sede Spezia. Offerta 58518

1 AIUTO CUOCO. Società di ristorazione collettiva ricerca aiuto cuoco. Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità a lavorare su turni anche nei week end e festivi, servizio pranzo e cena con due turnazioni. Possesso Haccp, eventualmente da conseguire. Tempo determinato part time con durata da stabilire e possibilità di sviluppi. Sede Spezia. Offerta 58498.

1 AIUTO PIZZAIOLO. Ristorante pizzeria cerca 1 aiuto pizzaiolo per forno a legna. Età minima 18 anni, orario dalle 18.30 alle 22.30, contratto da stabilire in base alle caratteristiche del candidato, a tempo determinato. Sede Sarzana. Offerta 58420

ADDETTO ALLA VENDITA. Negozio cerca addetta alle vendite per accoglienza clienti, gestione stock di reparto, allestimento negozio, età 20-40 anni, tempo determinato 3/6 mesi part time minimo 4 ore al giorno. Richiesta esperienza. Sede Sarzana. Offerta 58419

4 ADDETTI PULIZIE. Si ricerca per conto di azienda del settore turistico ricettivo 4 addetti alle pulizie per mansioni di pulizia alloggi e bagni pubblici all’interno di un campeggio. Luogo di lavoro Ameglia. Età richiesta dai 18 ai 60 anni. Richiesta disponibilità di un mezzo per recarsi sul posto di lavoro. Tempo determinato con contratto stagionale (full time o part time da stabilire). Orario di lavoro 7.30-14. Disponibilità a lavorare in week end e festivi. Offerta 58418