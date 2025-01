Spunta pistola in tribuna, tifoso minaccia il rivale. Choc alla partita di calcio

Beverino (La Spezia), 30 gennaio 2025 – In campo un match giocato con grande correttezza dalle due squadre fino al fischio finale, poi strette di mano e reciproci complimenti fra dirigenti e giocatori di Intercomunale Beverino e Sammargheritese che hanno chiuso 0-0 la partita del campionato di Promozione. Nulla quindi che facesse presagire quando sarebbe accaduto di lì a poco in tribuna, quando un sostenitore della squadra di casa (padre di un calciatore) al culmine di una breve discussione con un sostenitore ospite, ha estratto una pistola minacciandolo, a quanto pare, con una frase tutt’altro che rassicurante: “Ti sparo”. Facile immaginare il seguito: rapido fuggi fuggi dei presenti in tribuna alla vista dell’arma, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri arrivati di lì a poco mentre sugli spalti era nel frattempo tornata la calma.

Il tifoso armato di pistola era infatti andato a casa accompagnato dal figlio, lì lo hanno raggiunto i carabinieri per chiedergli conto del suo comportamento. L’arma estratta sugli spalti non era una pistola vera ma una ’scacciacani’, quindi del tutto inoffensiva, benchè a quanto pare sprovvista del tappo rosso previsto per legge e come tale facilmente confondibile con un’arma vera. Il tifoso del Beverino è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito dove ha dato la sua versione dei fatti, cercando di minimizzare l’episodio.

Ma ormai la ’frittata’ era fatta: una volta informato il pubblico ministero di turno, nei suoi confronti è scatta la denuncia a piede libero con l’accusa di procurato allarme e minaccia aggravata. Il gesto ha suscitato sconcerto fra chi aveva appena assistito alla partita e non pensava certo di trovarsi davanti un uomo armato, senza sapere ovviamente che la pistola fosse una scacciacani. Da parte sua l’Intercomunale Beverino ha preso nettamente le distanza da quanto accaduto con un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della società. “Per quanto riguarda l’incredibile episodio accaduto sugli spalti – si legge nel testo – la società ovviamente si dissocia e sottolinea l’importanza di far vivere una partita di calcio quale momento di aggregazione e divertimento per tutti, soprattutto per i bambini. Un ringraziamento particolare alle forze dell’ordine e alla società Sammargheritese per la collaborazione al positivo esito della vicenda”.

C.Mas.