Piscina al ’Palamariotti’ Completata a inizio 2026

di Marco Magi

Prima della fine dell’anno il via ai lavori, poi all’inizio del 2026 la nuova piscina coperta al PalaMariotti, a completa disposizione di tutti – senza dover andare all’interno di un istituto scolastico o senza dover chiedere un ‘favore’ alla Marina militare – finalmente sarà una realtà. "Trattandosi di un appalto integrato – spiega l’assessore allo sport Marco Frascatore – la Corbo Group Spa (azienda di Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta, a cui è stato assegnato l’incarico, ndr.) dovrà realizzare e consegnare al Comune il progetto esecutivo entro la fine di ottobre. Contiamo, però, che ciò possa avvenire anche con qualche giorno di anticipo". In questo modo tutto si svilupperà più rapidamente. Tempo massimo per la partenza dei lavori, dunque, resta gennaio 2024. "E in questo caso il collaudo avverrebbe a marzo 2026. Ma crediamo di riuscire a precorrere i tempi".

Il progetto, che conta su un finanziamento legato al pacchetto Pnrr, costerà 2 milioni e 432mila euro e permetterà di realizzare da parte della Corbo Group una piscina con una vasca lunga 25 metri e larga 15, con una copertura in legno lamellare, che sarà utilizzata per l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con sistemi di accumulo e solare termico. Ciò permetterà di alimentare gli impianti elettrici e termici della piscina stessa, abbattendo in modo consistente i consumi. Verrà anche realizzata una vasca idonea all’attività delle persone diversamente abili, oltre che spogliatoi dedicati. L’area individuata per la realizzazione dell’intero complesso sportivo è quella esterna recintata del palazzetto dello sport di via Federici, allestita per il tiro con l’arco (Arcieri del Golfo), disciplina che sarà spostata entro la fine dell’anno in un’altra zona idonea, quasi certamente non al ‘Montagna’ (lato via dei Pioppi), come inizialmente previsto. Spezia avrà così una piscina, nell’ambito di una struttura, quella di Bragarina – dove già si pratica una molteplice varietà di sport – idonea all’utilizzo sportivo generale, ma adatta anche alle competizioni oltre ad alcuni sport con una grande tradizione nel nostro territorio, come la pallanuoto.