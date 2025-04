Pioggia di Daspo per i tifosi reggiani, da 1 a 5 anni senza partite dal vivo

La Spezia, 15 aprile 2025 – Dopo i numerosi Daspo già emessi contro i tifosi spezzini, tocca questa volta ai supporter ospiti di quel giorno di inizio ottobre. Sono stati infatti emessi, a firma del Questore della Spezia, e in corso di notifica a cura del personale della Questura della Spezia, sette provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti dei tifosi reggiani che, in occasione dell'incontro di calcio Spezia-Reggiana dello scorso 5 ottobre, hanno causato violenti scontri con la tifoseria locale. I provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi pochi giorni dopo la vicenda. In particolare, quattro dei sei tifosi reggiani, sono stati interdetti dalle manifestazioni sportive per un anno, il quinto per due anni mentre, per gli ultimi due il divieto di accedere si prolunga per cinque anni in considerazione della recidiva, con l’obbligo di presentazione alla polizia.