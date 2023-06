Pino Scotto e "Il Gusto della Storia", eventi in Versilia

Ospite carismatico, cantante dalle marcate influenze blues, dotato di una voce profonda e graffiante, Pino Scotto, ospite questa sera, dalle 22 (si apre alle 20.30) allo Smood di Ceparana. Una carriera lunga più di 40 anni la sua, iniziata con i grandi Vanadium e coronata da grandi successi internazionali da solista (info al 328 7671213). Nel castello Malaspina di Madrignano, oggi alle 17, si svilupperà ‘Il Gusto della Storia’, passeggiata narrativa alla scoperta dell’antico maniero e delle bontà del territorio. L’iniziativa è la prima del programma previsto dal progetto sulla Via dei Monti curato dal Consorzio Il Cigno. Domani, invece, alle 11, la Cooperativa Zoe e Basi Comunicanti propongono un laboratorio ludicocreativo per bambini dai 4 agli 11 anni, al Castello San Giorgio di Lerici, in collegamento con la mostra ‘Musante. Una luna per Lerici’. Info: 334 9968868.