Pignone, riapre la strada. Senso unico alternato

Buone notizie per la viabilità di Pignone: ieri mattina è stata riaperta a senso unico alternato la Strada provinciale 38 in località prossima alla zona di Madonna del Ponte che era stata chiusa dal 6 gennaio a causa di una frana. Si sono infatti conclusi i lavori con la rimozione del materiale pericolante e dei detriti presenti sulla carreggiata. In questi giorni i tecnici della Provincia hanno lavorato, con un programma continuato, per garantire tutte le operazioni necessarie alla rimozione del materiale pericolante e dei detriti presenti sulla carreggiata, con l’obiettivo di riaprire (entro questa settimana così come programmato) e consentire la piena circolazione. "Il personale della Provincia ha operato senza sosta per garantire nei tempi che avevamo comunicato la riapertura della strada. Si è tratto di un intervento prioritario che i nostri tecnici hanno portato avanti con la massima solerzia ed in costante contatto con gli amministratori locali di Pignone – spiega il Presidente Pierluigi Peracchini – Essere riusciti ad arrivare alla riapertura della SP38, per poi proseguire con la messa in sicurezza di tutto il sito dove si è verificata la frana, è un obiettivo importante per la Val di Vara e le comunità della Riviera. Stiamo parlando di un tratto di strada provinciale strategica per tutta la zona. Proprio per questo abbiamo cercato di trovare le risorse e di agire dando il via in tempo reale a tutti gli interventi. Siamo riusciti a riaprire la circolazione, poi dovremo reperire i fondi necessari per un’opera di consolidamento di tutto il versante franato che resta attenzionato dai nostri tecnici". In questi giorni è stato anche aperto un contatto con la Regione Liguria per accedere ad uno stanziamento e garantire un’opera risolutiva.