Pignone Presidio sociosanitario per intercettare fragilità e cronicità

È attivo da lunedì a Pignone il nuovo presidio sociosanitario di prossimità. Opererà tutti i lunedì dalle 9 alle 12.30 presso la sede della pubblica assistenza Croce Verde, in via Casale 89. Promosso dal Distretto Sociosanitario 17 Riviera Val di Vara, il nuovo presidio si aggiunge a quelli già operativi aperti negli ultimi tre mesi a Zignago, Sesta Godano, Calice al Cornoviglio, Riccò del Golfo, Carrodano e Rocchetta di Vara. I presidi hanno l’obiettivo di intercettare i bisogni sociosanitari della popolazione, fragile e cronica, dando risposte immediate infermieristiche e sociali e guidando gli utenti all’accesso ai servizi. Per informazioni contattare gli infermieri di famiglia e comunità, piazza IV Novembre a Ceparana. Telefono 0187.604946, e-mail: [email protected].