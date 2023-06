Pignone, Nuovo Parco Giochi Inaugurato grazie alla Sinergia Pubblico-Privato

Hanno preso d’assalto il nuovo parco giochi di Pignone. Una trentina tra bambine e bambini, l’altro ieri, dopo il classico taglio del nastro da parte del vicesindaco Raffaele Rossi e il presidente della Pro Loco Luca Barilari, si sono impossessati fisicamente della moderna struttura per trascorre momenti di allegria saltando da uno scivolo all’altro e salire sulle altalene. Una struttura finanziata quasi per intero dalla Pro Loco e dai volontari. Durante le feste estive dello scorso anno, bambini e adulti con il loro impegno, infatti hanno raccolto e portato in Comune, tramite il presidente Barilari, una quota di circa trenta mila euro alla quale il Comune ne ha aggiunti altri 5mila necessari per completare il parcoi giochi all’aperto. Un’area multifunzionale, fruibile per momenti di aggregazione anche dagli adulti, dotato di una pavimentazione antitrauma, molto sicura, e da erba naturale. Oltre ad una serie di moderni attrezzi ludici. "Fondamentale nei piccoli Comuni la sinergia pubblico-privato. Ne è l’esempio lampante proprio la nostra Pignone – hanno detto in perfetta sintonia il vice sindaco Rossi e il presidente di Pro loco Barilari – dove grazie al contributo elargito alla civica amministrazione da parte della Pro Loco e di altre associazioni di volontariato, si è potuto rimettere a nuovo e in sicurezza il parco giochi che era in condizioni fatiscenti e noin sicuro per chi lo frequentava"

Euro Sassarini