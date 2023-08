'Pieter Brueghel il Giovane' al Museo Lia La Spezia: Visita guidata dalle 18

Al Museo Lia, domani alle 18, visita guidata della mostra ‘Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti’ dal titolo ‘Crocifissioni. La nascita dell’idea di tolleranza e del pluralismo nell’Europa durante le guerre di religione seicentesche’. La visita guidata è a cura di Silvia Ferrari dei Servizi Culturali, dottore di ricerca in Filosofia Estetica. La mostra, curata da Rossana Vitiello, funzionario per la Provincia per la Soprintendenza Abap, in collaborazione col direttore del Museo Lia Andrea Marmori e le restauratrici Valentina Tonini e Martina Avogadro è visitabile al costo di 8 euro (compreso l’ingresso alla collezione museale)