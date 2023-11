Piccoli a teatro con la storia di Cappuccetto

E’ un classico delle fiabe davvero senza tempo quello che apre oggi la stagione dedicata ai bambini e alle famiglie. La favola di Cappuccetto Rosso inaugura la rassegna "Piccoli Impavidi" Fuori Luogo Kids organizzata dal Centro di Produzione Teatrale di Innovazione degli Scarti che gestiscono il teatro sarzanese. L’appuntamento con la rappresentazione curata da Zaches Teatro è in programma oggi pomeriggio alle 17 e domani mattina, lunedì, alle 10 dedicata alle scuolaresche. Con la favola di Cappuccetto Rosso di Zaches Teatro (consigliata per i bambini a partire dai 4 anni) il piccolo pubblico sarà invitato a seguire le vicende della protagonista, attraversando insieme a lei il bosco, luogo di trasgressione, che nasconde e rivela permettendo la disubbidienza. Grazie alla commistione di danza, musica e teatro di figura lo spettacolo accompagna i bambini in un viaggio alla scoperta di se stessi, delle paure e angosce che scaturiscono, grandi oppure piccole. Una rassegna pensata per riunire alla domenica pomeriggio le famiglie e far scoprire fin dalla primissima età il teatro ai bambini che avranno l’occasione di avvicinarsi all’emozionante atmosfera del palco e incontrare gli artisti.