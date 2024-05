Piccola guida su valori e principi

Verrà presentato domani, a partire dalle 21, al circolo Pd del Favaro-Migliarina in via Podenzana 8, il libro ‘Valori/Principi/Idee - Piccola guida di sinistra per tempi difficili’ di Emanuele Fiano. L’obiettivo di questo opuscolo è mostrare una panoramica della fase storica europea e ridefinire le visioni di sinistra, indicando una fondamentale storia condivisa e cercando un linguaggio nuovo, franco e moderno. Nelle pagine sono illustrate le più note citazioni di padri e madri del socialismo italiano ed europeo, insieme a esempi di personalità del pensiero progressista e del movimento sindacale: tra loro vittime di repressioni, economisti di area liberale e politici che hanno creduto negli Stati Uniti d’Europa. Il libricino si ottiene gratuitamente, nella versione pdf, online richiedendolo alla mail [email protected], la versione cartacea tascabile verrà distribuita durante la presentazione. A dialogare con l’autore sarà Andrea Orlando.